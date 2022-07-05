Милованов рассказал, грозит ли Украине дефолт

В непосредственной перспективе дефолт Украине не грозит, но вопрос может возникнуть, если международное сообщество прекратит финансирование нашего государства. Об этом заявил советник Офиса президента Тимофей Милованов в комментарии Укринформу.

Милованов рассказал, грозит ли Украине дефолт
Фото: UATV Channel

По его подсчетам, в Украине требуется около $5 млрд ежемесячно для покрытия дефицита бюджета. Международные партнеры пообещали около $30 млрд помощи, но фактически предоставили $7 млрд. Милованов надеется, что поступления не прекратятся.

«Но постоянно нужно показывать, что они дают меньше, чем обещали, вести разговор с уважением, вежливо, но четко и твердо о том, сколько финансирования обещано, сколько пришло, сколько нужно», — отметил эксперт.

Он объяснил, что обещают — политики, а найти эти деньги потом должны исполнительные власти стран. Иногда здесь возникает конфликт.

Кто дал больше всего

По словам Милованова, больше всего средств предоставил МВФ. Он назвал важным разговор о том, какую долю от этих денег должны составлять ссуды, какую — гранты. Украине важно, чтобы это были гранты.

«Когда ссуды предоставляются надолго, то через 15 лет, когда нужно будет отдавать будут очень большие риски, что к власти придет популистическое правительство, как происходило в некоторых других странах, и начнется дискуссия: „а давайте дефолтнем и со всеми поссоримся“, или мы из бюджета будем платить и уменьшим расходы на социалку, образование, больницы, что приведет к поддержке регрессивных политиков, радикальных», — заявил он.

Проценты по кредиту

Милованов сказал, что проценты, под которые предоставляются кредиты, — низкие.

«До одного процента и в краткосрочном периоде рисков нет», — уверил эксперт.

Напомним, Милованов рассказал, как Нацинвестфонд будет управлять изъятыми у россиян активами.





Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиківНерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомогиУкраїна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомоги
Українські біженці у Португалії: які податки вони повинні платитиУкраїнські біженці у Португалії: які податки вони повинні платити
Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним даліРинок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)
Рынок труда: кому в Украине платят самые высокие зарплатыРынок труда: кому в Украине платят самые высокие зарплаты
Украинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUIУкраинцам рассказали, кто вернет деньги после ареста счетов компании TUI
G7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товарыG7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товары
С начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — ОпендатаботС начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — Опендатабот
Байден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут УкраинеБайден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут Украине
В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительствоВ Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство
Moody’s офіційно підтвердило дефолт Росії за зовнішнім держборгомMoody’s офіційно підтвердило дефолт Росії за зовнішнім держборгом
"Вперше з 1918 року": рф оголосила дефолт, який може стати найбільшим в історії, всі подробиці"Вперше з 1918 року": рф оголосила дефолт, який може стати найбільшим в історії, всі подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости