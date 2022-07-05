Милованов рассказал, грозит ли Украине дефолт

В непосредственной перспективе дефолт Украине не грозит, но вопрос может возникнуть, если международное сообщество прекратит финансирование нашего государства. Об этом заявил советник Офиса президента Тимофей Милованов в комментарии Укринформу.

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По его подсчетам, в Украине требуется около $5 млрд ежемесячно для покрытия дефицита бюджета. Международные партнеры пообещали около $30 млрд помощи, но фактически предоставили $7 млрд. Милованов надеется, что поступления не прекратятся.

«Но постоянно нужно показывать, что они дают меньше, чем обещали, вести разговор с уважением, вежливо, но четко и твердо о том, сколько финансирования обещано, сколько пришло, сколько нужно», — отметил эксперт.

Он объяснил, что обещают — политики, а найти эти деньги потом должны исполнительные власти стран. Иногда здесь возникает конфликт.

Кто дал больше всего

По словам Милованова, больше всего средств предоставил МВФ . Он назвал важным разговор о том, какую долю от этих денег должны составлять ссуды, какую — гранты. Украине важно, чтобы это были гранты.

«Когда ссуды предоставляются надолго, то через 15 лет, когда нужно будет отдавать будут очень большие риски, что к власти придет популистическое правительство, как происходило в некоторых других странах, и начнется дискуссия: „а давайте дефолтнем и со всеми поссоримся“, или мы из бюджета будем платить и уменьшим расходы на социалку, образование, больницы, что приведет к поддержке регрессивных политиков, радикальных», — заявил он.

Проценты по кредиту

Милованов сказал, что проценты, под которые предоставляются кредиты, — низкие.

«До одного процента и в краткосрочном периоде рисков нет», — уверил эксперт.

Напомним, Милованов рассказал, как Нацинвестфонд будет управлять изъятыми у россиян активами.