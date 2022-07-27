Дефолт "Нафтогазу": українцям повідомили, чи буде у їхніх будинках газ і що робити з рахунками

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями.

Це, як пише Politeka.net з посиланням на «Нафтогаз», означає дефолт компанії.

«Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України", – заявили у компанії, додавши, що що компанія втрачає доступ до міжнародного ринку капіталу, а уряд "фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023".

Ця новина викликала багато запитань зі сторони звичайних українців. Серед них, я к це вплине на постачання газу, і чи треба за нього відтпер взагалі платити.

«Ця ситуація жодним чином не впливає на роботу компанії. Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжує виконувати всі зобов'язання — постачати газ для понад 12,3 млн українських домогосподарств», - запевнили в компании, додавши, що сплачувати за спожитий газ треба.

Додамо, що тим часом ціни на газ у Європі злетіли на 20% до майже 2300 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом поставок.