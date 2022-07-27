На межі технічного дефолту ще дві державні компанії - Укравтодор та Укренерго

Кабмін просить інвесторів відстрочити виплату боргів.

На межі технічного дефолту ще дві державні компанії - Укравтодор та Укренерго
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Україна просить інвесторів «Укравтодору» та «Укренерго» відтермінувати виплату боргів щонайменше на 2 роки. Про це повідомив прем'єр-міністр Деніс Шмигаль.

«Україна пропонує інвесторам у цінні папери «Укравтодору» та «Укренерго» відтермінувати виплату боргів за ними щонайменше на 2 роки. Зараз держава консолідує всі наявні ресурси на першочергові потреби. Фінансування армії, підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури», - пояснив він.

Нагадаємо, у вівторок 26 липня про дефолт повідомив «Нафтогаз України». Дефолт настав по єврооблігаціям через відмову уряду України погодити виплати.

У цьому зв'язку в «Нафтогазі» заявили, що оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило компанію доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023.

У випадку з «Укренерго» слід також згадати, що напередодні війни компанія відзвітувала про 2,7 млрд грн збитків.

У квітні український оператор системи передачі - компанія «Укренерго», отримала офіційний статус члена-спостерігача в континентальному об’єднанні європейських операторів системної електроенергетичної мережі ENTSO-E.

У червні Україні вдалося досягнути домовленостей з Європейським Союзом про нові можливості та збільшення експорту нашої електроенергії до країн ЄС. І вже цього тижня Європейський Союз зможе подвоїти імпорт української електроенергії.

За матеріалами: Денис Шмигаль/Telegram /

Лія Ільченко, ZN.ua





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