Стала відома ринкова вартість Нафтогазу напередодні дефолту

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість акцій Національної акціонерної команії "Нафтогаз УКраїни". Відповідна постанова №840, яка була ухвалена на засіданні 29 липня, оприлюднена на "Урядовому порталі" .

Згідно з незалежною оцінкою, станом на 30 червня 2022 року ринкова вартість компанії була розподілена між 190,150481 млн. простих іменних акцій.

Загальна вартість акцій компанії становила 300,4 млрд грн.

Крім того, Кабмін збільшити статутний капітал НАК "Нафтогаз України" на 646 млн грн. Це пов'язано із рішенням передати компанії шість ТЕЦ: Дніпровську, Криворізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, 26 липня "Нафтогаз України" повідомив про дефолт по єврооблігаціям через відмову уряду України погодити виплати.

100% акцій НАК "Нафтогаз України" належить державі Україна в особі Кабінету міністрів.