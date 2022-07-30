Стала відома ринкова вартість Нафтогазу напередодні дефолту

Ринкова вартість компанії розподілена між 190,150481 млн. простих іменних акцій, інформує ZN.ua.

Стала відома ринкова вартість Нафтогазу напередодні дефолту
© ZN.UA

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість акцій Національної акціонерної команії "Нафтогаз УКраїни". Відповідна постанова №840, яка була ухвалена на засіданні 29 липня, оприлюднена на "Урядовому порталі".

Згідно з незалежною оцінкою, станом на 30 червня 2022 року ринкова вартість компанії була розподілена між 190,150481 млн. простих іменних акцій.

Загальна вартість акцій компанії становила 300,4 млрд грн.

Крім того, Кабмін збільшити статутний капітал НАК "Нафтогаз України" на 646 млн грн. Це пов'язано із рішенням передати компанії шість ТЕЦ: Дніпровську, Криворізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, 26 липня "Нафтогаз України" повідомив про дефолт по єврооблігаціям через відмову уряду України погодити виплати.

100% акцій НАК "Нафтогаз України" належить державі Україна в особі Кабінету міністрів.

За матеріалами: Кабмін /

Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
ПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти грошіПриватБанк, Ощадбанк і monobank оприлюднили свої депозитні ставки: куди українцям найвигідніше вкласти гроші
Промислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українціПромислові товари, на які нечувано зріс попит: що найбільше купують українці
Ціни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долараЦіни на імпортну техніку стануть значно вищими: які ще будуть наслідки від зміни курсу долара
Укрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахункуУкрпошта допоможе отримати "єДопомогу" пенсіонерам, які не мають банківського рахунку
Відсотки за кредитами підвищують : уряд оголосив про зростання вартості позикВідсотки за кредитами підвищують : уряд оголосив про зростання вартості позик
Блок рекламы


Похожие новости
Дефолт "Нафтогазу": українцям повідомили, чи буде у їхніх будинках газ і що робити з рахункамиДефолт "Нафтогазу": українцям повідомили, чи буде у їхніх будинках газ і що робити з рахунками
На межі технічного дефолту ще дві державні компанії - Укравтодор та УкренергоНа межі технічного дефолту ще дві державні компанії - Укравтодор та Укренерго
Суд остаточно визнав законною перевірку НБУ, що стала підґрунтям націоналізації ПриватбанкуСуд остаточно визнав законною перевірку НБУ, що стала підґрунтям націоналізації Приватбанку
Fitch знизило рейтинг України до позначки «високий ризик дефолту»Fitch знизило рейтинг України до позначки «високий ризик дефолту»
Пенсія у багатьох українців за рік стала вищою на 3000 гривеньПенсія у багатьох українців за рік стала вищою на 3000 гривень
Ціни на бензин продовжують падіння: яка вартість на АЗС 15 липняЦіни на бензин продовжують падіння: яка вартість на АЗС 15 липня
Європа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — BloombergЄвропа стала найбільшим покупцем американської нафти вперше за шість років — Bloomberg
Нафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долгаНафтогазу грозит технический дефолт. Просит кредиторов отсрочить уплату долга
Вартість євробондів України впала: пояснюємо чомуВартість євробондів України впала: пояснюємо чому
Украпошта з 1 липня підвищує тарифи: як зміниться вартість посилокУкрапошта з 1 липня підвищує тарифи: як зміниться вартість посилок
Последние новости
Подгружаем последние новости