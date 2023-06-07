Вартість стартапу Neuralink Ілона Маска досягла $5 мільярдів — Reuters

Вартість заснованого Ілоном Маском стартапу Neuralink, який створює чипи для імплантації в мозок, досягла близько $5 млрд. Про це пише Reuters з посиланням на п'ять обізнаних джерел.

Вартість стартапу Neuralink

Ця оцінка вартості заснована на приватних угодах з акціями Neuralink, здійснених останніми кількома місяцями, перед тим як компанія заявила, що американські регулятори схвалили випробування її технологій на людях. Два роки тому стартап Маска було оцінено майже у $2 млрд під час приватного раунду інвестицій, зазначає Reuters.

Після схвалення випробувань Neuralink запропонувала інвесторам купити цінні папери компанії при оцінці в $7 млрд, тобто по $55 за акцію, пише агентство, посилаючись на електронний лист, що потрапив у його розпорядження.

Однак Reuters не зміг з'ясувати, чи хтось з інвесторів погодився купити акції Neuralink на таких умовах.