Финская сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине

Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова возобновила работу своих точек в Киеве . Открыты четыре заведения в столице. Об этом сообщает Yle .

Фото: restaurantguru.com

«Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются», — сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.

Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ . Четыре ресторана уже приступили к работе, а остальные три начнут работать позже.

В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.

В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны закрыли.

Напомним

Ранее стало известно, что в ближайшее время McDonalds может возобновить свою работу в Украине.