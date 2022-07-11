Финская сеть ресторанов Hesburger возобновила работу в Украине
Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger снова возобновила работу своих точек в Киеве. Открыты четыре заведения в столице. Об этом сообщает
«Решение открыть наши рестораны мы приняли по просьбе менеджеров ресторанов. По словам сотрудников, наши клиенты надеялись, что рестораны откроются», — сказала генеральный директор Hesburger Кари Салмела.
Все семь ресторанов Hesburger в Украине были закрыты весной, когда началось военное вторжение РФ. Четыре ресторана уже приступили к работе, а остальные три начнут работать позже.
В ресторанах Hesburger в Украине работает около 100 человек.
В компании отметили, что не переставали платить зарплату сотрудникам в Украине в течение всего времени, когда рестораны закрыли.
Напомним
Ранее стало известно, что в ближайшее время McDonalds может возобновить свою работу в Украине.