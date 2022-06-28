ЕС определил, сколько нужно газа в хранилищах, чтобы не зависеть от Путина

Сегодня, 27 июня, Совет Е С принял окончательное постановление о заполнении хранилищ газа в ЕС до начала зимнего сезона и о возможности разделения их между государствами-членами, несмотря на сбои на газовом рынке. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, сообщает НВ.

ЕС определил, сколько нужно газа в хранилищах, чтобы не зависеть от Путина
фото: biz.liga.net

Необходимые запасы газа

Постановление предусматривает, что подземные хранилища газа (ПХГ) на территориях государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022?2023 годов, и до 90% — до следующих зимних периодов.

«В целом ЕС попытается коллективно заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году», — отмечается в заявлении Совета Е С.

При этом, поскольку некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других государствах-членах и иметь к ним доступ.

Исключения предусмотрены для Кипра, Мальты и Ирландии, поскольку они не связаны напрямую с газовой системой других государств ЕС.

Как писал «Минфин», в Белом доме планируют дальше расширять санкции против РоSSии за ее вторжение в Украину.

Там отмечают, что G7 анонсируют новые санкции в своем совместном заявлении по поддержке Украины, чтобы усилить экономическое давление на РоSSию.

Напомним, что саммит «Группы семи» проходит в замке Эльбау в немецкой Баварии 26?28 июня.





Интересные новости
Dogecoin снова взлетел благодаря поддержке МаскаDogecoin снова взлетел благодаря поддержке Маска
В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої грошіВ Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші
Зарплати військових в Україні можуть змінитисяЗарплати військових в Україні можуть змінитися
Опалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - КоболєвОпалення в Україні потрібно переводити з газового на електричне, - Коболєв
Допомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошейДопомога ВПО затримується: чи варто переселенцям чекати цих грошей
Блок рекламы


Похожие новости
Германия ввела режим тревоги из-за сокращения поставок газаГермания ввела режим тревоги из-за сокращения поставок газа
В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»
В РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкцииВ РФ хотят создать криптозолотой рубль, чтобы обойти санкции
Недвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моряНедвижимость в Португалии: сколько стоит купить квартиру или дом у моря
В сетях АЗС появился бензин 95+ и автогаз: сколько стоит горючее вечером 16 июняВ сетях АЗС появился бензин 95+ и автогаз: сколько стоит горючее вечером 16 июня
Доллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июняДоллар подорожал: сколько стоит валюта на черном рынке 16 июня
Новый шантаж «Газпрома»: поставки газа в Германию сокращены наполовинуНовый шантаж «Газпрома»: поставки газа в Германию сокращены наполовину
АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 15 июняАЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 15 июня
Украине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричестваУкраине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричества
Аренда квартир в Италии: сколько украинские беженцы платят за съемное жильеАренда квартир в Италии: сколько украинские беженцы платят за съемное жилье
Последние новости
Подгружаем последние новости