ЕС определил, сколько нужно газа в хранилищах, чтобы не зависеть от Путина

Сегодня, 27 июня, Совет Е С принял окончательное постановление о заполнении хранилищ газа в ЕС до начала зимнего сезона и о возможности разделения их между государствами-членами, несмотря на сбои на газовом рынке. Об этом говорится на сайте Совета ЕС, сообщает НВ.

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Необходимые запасы газа

Постановление предусматривает, что подземные хранилища газа (ПХГ) на территориях государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022?2023 годов, и до 90% — до следующих зимних периодов.

«В целом ЕС попытается коллективно заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году», — отмечается в заявлении Совета Е С .

При этом, поскольку некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других государствах-членах и иметь к ним доступ.

Исключения предусмотрены для Кипра, Мальты и Ирландии, поскольку они не связаны напрямую с газовой системой других государств ЕС .

Как писал «Минфин», в Белом доме планируют дальше расширять санкции против РоSSии за ее вторжение в Украину.

Там отмечают, что G7 анонсируют новые санкции в своем совместном заявлении по поддержке Украины, чтобы усилить экономическое давление на РоSSию.

Напомним, что саммит «Группы семи» проходит в замке Эльбау в немецкой Баварии 26?28 июня.