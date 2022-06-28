ЕС определил, сколько нужно газа в хранилищах, чтобы не зависеть от Путина
Сегодня, 27 июня,
Необходимые запасы газа
Постановление предусматривает, что подземные хранилища газа (ПХГ) на территориях государств-членов должны быть заполнены не менее чем на 80% их вместимости до зимы 2022?2023 годов, и до 90% — до следующих зимних периодов.
«В целом ЕС попытается коллективно заполнить 85% от общего объема подземных хранилищ газа в ЕС в 2022 году», — отмечается в заявлении
При этом, поскольку некоторые государства-члены не имеют на своей территории газохранилищ, регламент предусматривает, что они должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в хранилищах, расположенных в других государствах-членах и иметь к ним доступ.
Исключения предусмотрены для Кипра, Мальты и Ирландии, поскольку они не связаны напрямую с газовой системой других государств ЕС.
Как писал «Минфин», в Белом доме планируют дальше расширять санкции против РоSSии за ее вторжение в Украину.
Там отмечают, что G7 анонсируют новые санкции в своем совместном заявлении по поддержке Украины, чтобы усилить экономическое давление на РоSSию.
Напомним, что саммит «Группы семи» проходит в замке Эльбау в немецкой Баварии 26?28 июня.