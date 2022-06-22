В Украине остановилась нефтепереработка — глава «Нафтогаза»

В Украине полностью остановлена нефтеперерабатывающая отрасль. Все из-за целенаправленных ракетных обстрелов Россией . Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, пишет РБК-Украина.

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По словам Витренко, ракетные удары начались фактически с первых дней полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины. Массированные атаки страны-оккупанта усложнили логистику нефтепродуктов на украинский рынок, что, со своей стороны, развило дефицит топлива.

«К сожалению, эти удары начались фактически с первых дней войны… Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных неоднократных атак агрессора не работает и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит», — заявил Витренко.

Решение проблем

«Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов, после этого „Нефтегаз“ сможет приобщиться к решению проблем на рынке горючего и обеспечивать стабильность, прозрачность, справедливость цен на этом рынке», — заявил глава НАК.

Напомним

В конце апреля в крупных городах Украины начала ощущаться нехватка горючего. Водители отстаивают километровые очереди, чтобы купить горючее. Самые большие очереди на АЗС в Киеве .

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из РоSSии и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.