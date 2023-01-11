Глава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідування

Глава російського “Сбєрбанку” Гєрман Грєф майже десять років створював “офшорну імперію”, перераховуючи за кордоном сотні мільйонів доларів. Про це йдеться у розслідуванні журналістів медіа “ Проєкт ”.

“Герман Греф вважається одним із головних “лібералів” в оточенні Владіміра Путіна. Багато хто чекав від Грєфа і таких, як він, публічної незгоди з рішенням Кремля розпочати війну з Україною, але не дочекалися. Нещодавно Грєф навіть сказав, що викликана війною криза робить життя цікавішим. Вся справа в тому, що Греф — сам важлива частина побудованої за Путіна системи — на словах він підтримує курс Кремля, а на ділі виводить мільйони доларів за кордон”, – зазначили автори матеріалу.

За їхніми даними, після повторного приходу на пост президента РФ Владіміра Путіна у 2011 році, зокрема, було зареєстровано інвестфонд Altera Capital у Люксембурзі. Номінальними керівниками організації стали давній соратник Грєфа Кірілл Андросов – колишній заступник голови апарату уряду держави-агресора, та інший його близький друг Філіп Кіндт, що є громадянином Німеччини та Швейцарії.

У “Проєкті” з’ясували, що Андросов вважається найбільш довіреною та наближеною особою Грєфа, а підприємець Ахмед Білалов назвав його “гаманцем” очільника “Сбєрбанку”.

Згаданий фонд Altera Capital уже в 2011 році мав обсяг у 400 мільйонів доларів. Загалом же вартість активів у ньому в різні роки коливалася від $300 до майже $500 млн. Це майно переважно включає різні компанії російського походження (серед яких нафтова й гірничодобувна промисловість, фірми у сфері кібербезпеки й освіти та інше), а також комерційну і житлову нерухомість.

Попри спроби Altera Capital значно ускладнити шлях до свого справжнього власника та зміни в структурі, журналістам вдалося отримати у своє розпорядження заповіт Кірілла Андросова, складений у 2017 році. Згідно з документом, у випадку його смерті чи недієздатності інвестфонд має повністю перейти Гєрману Грєфу (а точніше офшор Grand Investment Trust, який володіє всім фондом, повинен відійти офшору Halco Group SA, що управляється родиною глави російського “Сбєрбанку”). Це наводить на думку, що справжнім керівником фонду був саме Грєф.

У 2019 році люксембурзьку компанію Altera було закрито, а її активи перейшли юридичній особі РФ “Альтера Капітал”, бенефіціаром якої знову став Андросов. На російський фонд майно перереєстровувалося з 2020 до 2022 року.