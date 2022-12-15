Україна очікує перший транш 3 мільярди євро макрофіндопомоги-2023 вже у січні — глава Мінфіну

Україна вітає схвалення Європарламентом у середу нової макрофінансової допомоги у 2023 році на загальну суму 18 млрд євро, очікуючи швидкого остаточного рішення Ради ЄС та проведення необхідних процедур і підготовки необхідних документів. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Інтерфакс-Україна.

Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

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«Перший транш очікуємо вже у січні — 3 млрд євро», — сказав він в ефірі національного телемарафону у середу, 14 грудня.

Марченко уточнив, що йдеться про довгостроковий кредит на термін понад 20 років під процентну ставку в межах ризику Єврокомісії — близько 3% річних за поточними ставками.