Дефицит горючего. В Мининфраструктуре говорят, что нужно еще полтора-два месяца
Дефицит бензина на АЗС еще остается. В Министерстве инфраструктуры говорят, что нужно еще полтора-два месяца. Об этом в
Ситуация на рынке
«Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас», — сказал он.
По словам министра, пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше и возник по нескольким причинам.
«До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод трижды атаковали, разбомбили. Конечно, он теперь ничего не производит», — констатирует он.
Кубраков назвал и второй момент — южная и центральная части страны подпитывались топливом, которое привозили танкерами в одесские порты.
«И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в частности премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем, что ряд нефтебаз с запасами был разрушен и уничтожен. Дальше наложилась сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн — все это не рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал», — говорит он.
Дефицит горючего
В конце апреля в крупных городах Украины начала ощущаться нехватка горючего. Водители отстаивают километровые очереди, чтобы купить горючее. Самые большие очереди на АЗС в Киеве.
Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из РоSSии и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.