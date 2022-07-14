Дефицит горючего. В Мининфраструктуре говорят, что нужно еще полтора-два месяца

Дефицит бензина на АЗС еще остается. В Министерстве инфраструктуры говорят, что нужно еще полтора-два месяца. Об этом в интервью сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Ситуация на рынке

«Сейчас ситуация на рынке дизельного топлива и сжиженного газа успокоилась. По бензину я считаю, что еще нужно полтора или два месяца, пока рынок насытится и сформирует запас», — сказал он.

По словам министра, пока дефицит сохраняется. Но он уже однозначно меньше и возник по нескольким причинам.

«До войны мы импортировали топливо, процентов 40 было внутреннего производства. Но Кременчугский завод трижды атаковали, разбомбили. Конечно, он теперь ничего не производит», — констатирует он.

Кубраков назвал и второй момент — южная и центральная части страны подпитывались топливом, которое привозили танкерами в одесские порты.

«И, конечно, белорусские нефтеперерабатывающие заводы тоже продавали у нас. Небольшую часть закрывали Польша и Румыния, в частности премиальным топливом. Первых трех источников сегодня полностью нет. К этому добавляем, что ряд нефтебаз с запасами был разрушен и уничтожен. Дальше наложилась сложная логистика, ведь все топливо мы теперь берем с рынка Евросоюза и ввозим через границу с нашими соседями. Границы, количество единиц транспорта, бензовозов, цистерн — все это не рассчитано на обслуживание такой системы. Ведь глобально спрос не упал», — говорит он.

Дефицит горючего

В конце апреля в крупных городах Украины начала ощущаться нехватка горючего. Водители отстаивают километровые очереди, чтобы купить горючее. Самые большие очереди на АЗС в Киеве .

Рынок нефтепродуктов переживает тяжелейшие времена с середины 90-х, отмечают аналитики. В Украине закрылось 70% заправок. Из-за войны наше государство столкнулось одновременно как с остановкой поставок из РоSSии и Беларуси, сокращением отечественного производства, так и с нарушением цепочек западных поставок.