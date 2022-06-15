Украине грозит дефицит угля и газа: как зимой будем решать проблему нехватки электричества

В связи с войной РоSSии против Украины многие отечественные энергогенерирующие мощности либо повреждены, либо находятся под временной оккупацией. В частности, захвачена крупнейшая в Европе атомная станция – Запорожская АЭС. При этом, с марта 2022 года энергосистемы Украины и Европейского Союза работают синхронно, а это означает, что наша страна может экспортировать в ЕС электроэнергию и зарабатывать на этом хорошие деньги.

"Апостроф" выяснял, каким образом будет решаться проблема нехватки электричества в условиях дефицита угля и газа.

Правительство предупредило граждан, что предстоящий отопительный сезон может стать наиболее сложным для страны. При Кабмине уже создан специальный штаб, который на постоянной основе будет заниматься подготовкой к осенне-зимнему периоду, информирует Апостроф .

Основным топливом для теплоэлектростанций являются газ и уголь, и правительство намерено, насколько это возможно, обеспечить их запасы к зиме. В частности, в подземные хранилища планируется закачать порядка 19 миллиардов кубометров газа. Но будет ли реальная возможность накопить такие объемы, сейчас сказать сложно.

Более того, украинцы хорошо помнят, что прошлой зимой была реальная угроза коллапса энергетической системы Украины, и во многих регионах наблюдались периодические отключения электроэнергии. Также происходили аварийные перетоки электроэнергии в пиковые периоды нагрузки из Беларуси. А потому не исключено, что и предстоящей зимой нам придется импортировать электроэнергию.

"Импорт электроэнергии вполне может понадобиться. Особенно, если у нас будет дефицит угля и газа", - говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, добавляя при этом, что такой сценарий не видится катастрофическим.

В свою очередь, Геннадий Рябцев, директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея", считает, что все же, скорее всего, Украине хватит собственной электроэнергии в зимний период.

"Но точно оценить, сколько электроэнергии понадобится, достаточно сложно, потому что данные об этом закрыты", - отметил он.

Фото: Pixabay

Но, даже если импорт все же понадобится, его будет несложно осуществить, благодаря синхронизации с европейской энергосистемой.

"Не исключено, что мы будем экспортировать базовую энергию (которую обеспечивают АЭС), а импортировать будем в вечерние часы для прохождения пиковых нагрузок", - сказал Геннадий Рябцев.

Здесь нужно пояснить некоторые нюансы. Дело в том, что атомные станции способны обеспечивать базовую энергию – то есть у них нет возможности для быстрого наращивания или снижения генерации. Именно поэтому в прошлом году АЭС, несмотря на перебои с электроэнергией в пиковые периоды, нередко снижали выработку, а то и отправляли отдельные энергоблоки во временный простой.

При этом маневровыми мощностями обладают теплоэлектростанции. Однако, если в отопительный сезон ТЭС будут испытывать сложности с углем и газом, они могут не покрыть пиковые потребности в электроэнергии.