ПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валюти

ПриватБанк не видає клієнтам готівкові долари у відділеннях. За останній тиждень скарг з'явилося настільки багато, що у фінустанові вирішили офіційно прокоментувати ситуацію, що склалася. Прес-секретар ПриватБанку Олег Серга роз'яснив, чому українці не можуть зняти американську валюту з рахунків, а також отримати свої грошові перекази.

Долари зняти неможливо: ПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валюти

На сайті Мінфіну з'явилося багато скарг на те, що клієнти у різних містах замовляють валюту на відділення, але їм відповідають, що грошей немає, і треба чекати. Скільки чекати, невідомо. Українці обурені тим, що не можуть отримати готівкову валюту, яку мають на рахунках.

За словами представника банку, ця проблема виникла через певні труднощі з логістикою та доставкою готівкової валюти. Він запевнив, що керівництво ПриватБанку докладає всіх зусиль, щоб задовольнити потреби клієнтів та вкладників, і їм потрібно набратися терпіння та трохи почекати.

Долари зняти неможливо: ПриватБанк відреагував на проблему клієнтів із купівлею готівкової валюти
Дефіцит валюти у відділеннях ПриватБанку виник ще й тому, що попит на валюту зріс у рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року, до чого нібито в банку не були готові.

Ця проблема, за словами Олега Серги, є і в інших банках, але в прес-службі Райффайзен Банку повідомили, що їхні клієнти можуть отримати готівкову іноземну валюту (долари США та євро) у відділеннях банку за всіма операціями, згідно з чинними вимогами НБУ. Також банк виплачує перекази Western Union як у гривні, так і в іноземній валюті (доларах чи євро).

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк списує гроші за інтернет-платежі, які клієнти не робили.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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