Висока ставка ускладнює боргову проблему США — BlackRock

Аналітики інвестиційної компанії BlackRock попередили, що висока відсоткова ставка посилить боргову проблему США , яка спричинила волатильність на ринку. Про це повідомляє Business Insider.

Фото: finbalance.com.ua

На ринку буде постійна волатильність, оскільки підвищення процентної ставки на більш тривалий період лише посилить проблеми з борговим навантаженням країни.

Експерти відзначили найбільш різке зростання процентної ставки за останній рік, внаслідок чого ставка за федеральними фондами зараз знаходиться на найвищому рівні з 2001 року.

BlackRock поспішив дати надію тим інвесторам, хто має надмірний оптимізм з приводу ставки: вона, швидше за все, залишиться підвищеною, попри очікування швидкого зниження.

Частково це пов'язано з тим, що швидке підвищення ставки ФРС минулого року уповільнило економічне зростання і тепер потрібна вища ставка, щоб тримати інфляцію під контролем.

Волатильність на ринку обумовлена коливаннями між надіями на «м'яку посадку» та побоюваннями щодо підвищення ставки та рецесії. Останнє обтяжує боргову картину США , оскільки вже зараз загальний борг уряду наближається до $34 трлн.