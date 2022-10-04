Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси

Молдовська державна компанія Energocom тепер зможе купувати й продавати газ на ринку Румунії. Про це повідомляється на сайті компанії.

Відповідний дозвіл компанія отримала від румунської Національної агенції з регулювання енергетики.

Відзначається, що Energocom зареєстрована також на регіональній платформі бронювання та має доступ до газосховищ в Україні. Наприкінці вересня Energocom вже закупив 15 млн кубометрів газу двома партіями. Його спрямують до сховища в Україні, як резервного, на випадок перебою з постачанням.

Нагадаємо, "Газпром" на третину зменшив поставки газу Молдові у жовтні. Фактично, повторилася ситуація жовтня минулого року, коли постачання газу "Газпром" також скоротив на 30%.

Різниця в тому, що цього року Молдова має контракт, якого треба дотримуватися.

Проте, у заяві, розміщеній в Telegram, "Газпром" заявив, що Молдова "регулярно порушує положення контракту", і що РФ залишила за собою право вийти з угоди "в будь-який момент".

Однак відомо, що державна енергетична компанія Молдови у вересні виплатила залишок простроченого авансового платежу російському "Газпрому", щоб газовий монополіст не припиняв поставки з 1 жовтня.

Водночас Молдова має борг, який виник внаслідок оборудки, яку РФ реалізувала в цій країні з газом для Придністров'я. У результаті Росія навісила на Молдову борг, який вже складає 7,5 млрд доларів.

Ще одна причина, на якій спекулює "Газпром", вказуючи це як підставу для зменшення поставок до Молдови, це відмова української сторони приймати російський газ на ГВС "Сохранівка", що опинилася на окупованій території.

Поставки газу через "Сохранівку", це була ще одна оборудка, за прикладом гаду для Придністров'я. Але цього разу передбачалося, що Україна фактично нестиме зобов'язання за газ, який відбиратиме ЛНР.

Але з газом для ЛНР такий фокус не пройшов. Україна заявила про обставини непереборної сили через втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку.

Натомість Україна запропонувала Росії перенаправити транзит, який йде у Європу, на точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території. Але Росія відмовилася, вочевидь розраховуючи, що Україна поновить транзит через "Сохранівку".

Більше того, "Газпром" перестав використовувати навіть вже сплачені та заброньовані потужності української ГТС на точці з'єднання "Суджа".

Нагадаємо також, що наприкінці вересня Україна і Молдова відкрили віртуальний реверс . Це створило шлях до транспортування природного газу Трансбалканським коридором, потенційною потужністю до 20 млрд куб. м на рік, в обох напрямках.

Крім того, Молдова обрала сім компаній, які будуть забезпечувати її газом, якщо "Газпром" припинить постачання.

Глава РФ Путін, який, судячи з його заяв, особисто керує газовими оборудками РФ , вчергове всіх "переграв".

З 1 жовтня між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який може постачати неросійський газ до Сербії, Північної Македонії, Румунії й далі Молдови та України.