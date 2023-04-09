Бізнесу дозволили переказувати валюту для участі у міжнародних виставках

Уряд рекомендував НБУ забезпечити здійснення валютні перекази.

Кабмін розширив перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності за операціями з імпорту яких Нацбанку рекомендовано забезпечити здійснення переказів валютних коштів за кордон. До переліку внесено низку галузевих міжнародних виставок. Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 7 квітня, інформує ZN.ua.

Мова йде про участь у:

  • Міжнародній виставці архітектури, будівельних матеріалів і систем «BAU» в Мюнхені;
  • Міжнародній виставці «VIII International Fair of Packaging Technology and Packaging» в Варшаві;
  • Міжнародній виставці обмундирування та безпекового спорядження «IDET 2023» у Брно;
  • Міжнародній виставці інновацій у світі текстилю та одягу «ITMA 2023» в Мілані;
  • Міжнародній виставці техніки та обладнання для агропромислового комплексу «Borgeby F?ltdagar» у Швеції.

«У 2022 та 2023 роках ми забезпечили можливість участі українського бізнесу в понад двохсот виставках, рекомендувавши НБУ здійснювати перекази, пов’язані з участю в цих заходах. Сьогодні до переліку додано ще біля тридцяти міжнародних виставок, участь у яких хочуть взяти українські підприємці», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Повідомлялось, що гривня продовжує дорожчати по відношенню долара та євро. Існуючі фактори свідчать про подальше укріплення гривні, але ситуація може швидко змінитися.


Олена Середа, ZN.ua





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