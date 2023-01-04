McDonald's планує залишити Казахстан через проблеми з поставками

Мережу відкрили у Казахстані в 2016 році.

McDonald's планує залишити Казахстан через проблеми з поставками
© Pixabay

Корпорація McDonald's має намір залишити Казахстан після того, як збої, спричинені вторгненням Росії в Україну, залишили центральноазіатську країну без заміни російським м'ясним постачанням. Очікується відхід мережі протягом 6 років.

Хоча казахстанські підприємства не підпадають під дію санкцій проти Москви, McDonald's заборонив франшизі закуповувати м'ясні котлети у російських постачальників, повідомили джерела. 24 ресторани McDonald's, що належать ТОВ Food Solutions KZ, призупинили роботу в листопаді через проблеми з поставками, пише Bloomberg.

За словами людей, знайомих із ситуацією, казахстанський бізнес не міг закуповувати м'ясні котлети у місцевих або європейських постачальників, оскільки вищі ціни та транспортні витрати на транспортування товарів величезною країною означали б ведення бізнесу на збиток. У McDonald's відмовилися від коментарів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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