McDonald's планує залишити Казахстан через проблеми з поставками

Корпорація McDonald's має намір залишити Казахстан після того, як збої, спричинені вторгненням Росії в Україну, залишили центральноазіатську країну без заміни російським м'ясним постачанням. Очікується відхід мережі протягом 6 років.

Хоча казахстанські підприємства не підпадають під дію санкцій проти Москви, McDonald's заборонив франшизі закуповувати м'ясні котлети у російських постачальників, повідомили джерела. 24 ресторани McDonald's, що належать ТОВ Food Solutions KZ, призупинили роботу в листопаді через проблеми з поставками, пише Bloomberg .

За словами людей, знайомих із ситуацією, казахстанський бізнес не міг закуповувати м'ясні котлети у місцевих або європейських постачальників, оскільки вищі ціни та транспортні витрати на транспортування товарів величезною країною означали б ведення бізнесу на збиток. У McDonald's відмовилися від коментарів.