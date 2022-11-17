Що будемо із ринком криптовалют. Топ-менеджери біткоїн-компаній дали прогнози

На тлі банкрутства біржі FTX, «дірка» в балансі якої склала близько $8 млрд, керівники криптовалютних компаній очікують на подальше падіння котирувань біткоїна аж до повного знецінення. Про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією BDC Consulting, пише Forklog.com.

Що будемо із ринком криптовалют. Топ-менеджери біткоїн-компаній дали прогнози
Фото: bbc.com

У середньому респонденти очікують, що ціна першої криптовалюти зупинить падіння на рівні $11. Тільки один опитаний передбачає її зростання до $17 000 у поточній ситуації. Ще троє не виключили падіння вартості біткоїна до $0.

При цьому, на думку 91% учасників опитування, проблеми FTX не вплинуть на прив'язку стейблкоїнів до долара.

Дослідження показало, що більш ніж половина топменеджерів збираються збільшити інвестиції в криптовалюти та не планують їх скорочувати.

66% опитаних, можливо, розширять портфель протягом наступного місяця. Третина респондентів не робитиме жодних активних дій.

Респондентам також запропонували назвати сферу крипторинку, що найбільш безпечна і має максимальний потенціал зростання в поточний період.

До найбільш популярних відповідей увійшли DeFi, інфраструктурні рішення, GameFi, біткоїн та DEX.

Аналітики відзначили, що зазначені сфери є одними з найбільших за ринковою капіталізацією представлених у них проєктів, згідно з даними Coinmarketcap, Coingecko та Cryptorank.

Особливу увагу BDC Consulting пропонує привернути до себе інфраструктурні проєкти. Крім того, що вони мають високу капіталізацію, їх 30-денний спад — найменший серед інших наведених сфер.

«Навіть за загальної паніки поточний спад відкриває інвестиційні можливості, якими респонденти мають намір скористатися, розширивши свої позиції на крипторинку», — зазначили аналітики BDC Consulting.





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