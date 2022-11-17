Що будемо із ринком криптовалют. Топ-менеджери біткоїн-компаній дали прогнози

На тлі банкрутства біржі FTX, «дірка» в балансі якої склала близько $8 млрд, керівники криптовалютних компаній очікують на подальше падіння котирувань біткоїна аж до повного знецінення. Про це свідчать результати опитування, проведеного консалтинговою компанією BDC Consulting, пише Forklog.com.

Фото: bbc.com

У середньому респонденти очікують, що ціна першої криптовалюти зупинить падіння на рівні $11. Тільки один опитаний передбачає її зростання до $17 000 у поточній ситуації. Ще троє не виключили падіння вартості біткоїна до $0.

При цьому, на думку 91% учасників опитування, проблеми FTX не вплинуть на прив'язку стейблкоїнів до долара.

Дослідження показало, що більш ніж половина топменеджерів збираються збільшити інвестиції в криптовалюти та не планують їх скорочувати.

66% опитаних, можливо, розширять портфель протягом наступного місяця. Третина респондентів не робитиме жодних активних дій.

Респондентам також запропонували назвати сферу крипторинку, що найбільш безпечна і має максимальний потенціал зростання в поточний період.

До найбільш популярних відповідей увійшли DeFi, інфраструктурні рішення, GameFi, біткоїн та DEX.

Аналітики відзначили, що зазначені сфери є одними з найбільших за ринковою капіталізацією представлених у них проєктів, згідно з даними Coinmarketcap, Coingecko та Cryptorank.

Особливу увагу BDC Consulting пропонує привернути до себе інфраструктурні проєкти. Крім того, що вони мають високу капіталізацію, їх 30-денний спад — найменший серед інших наведених сфер.

«Навіть за загальної паніки поточний спад відкриває інвестиційні можливості, якими респонденти мають намір скористатися, розширивши свої позиції на крипторинку», — зазначили аналітики BDC Consulting.