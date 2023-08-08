Revolut зупиняє криптовалютні операції у США

З 2 вересня британська фінтех-компанія Revolut зупинить надання криптовалютних послуг у США через «змінне нормативно-правове середовище і невизначеність навколо ринку цифрових активів». Про це повідомляє Decrypt.

Фото: facebook.com/revolutapp

З цієї дати клієнти зі США більше не зможуть розміщувати замовлення на купівлю криптовалюту на платформі Revolut.

«Revolut активно шукає альтернативні способи надання доступу до криптопродуктів, і ми сподіваємося знову повернутися до Сполучених Штатів у майбутньому», — заявили представники компанії.

З 3 жовтня Revolut повністю вимкне сервіс для американських клієнтів. До цього часу вони мають вивести всі активи із платформи.