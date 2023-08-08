Новостей.COM ⇒
2023-08-08
Revolut зупиняє криптовалютні операції у США
З 2 вересня британська фінтех-компанія Revolut зупинить надання криптовалютних послуг у США через «змінне нормативно-правове середовище і невизначеність навколо ринку цифрових активів». Про це повідомляє Decrypt.
Фото: facebook.com/revolutapp
З цієї дати клієнти зі США більше не зможуть розміщувати замовлення на купівлю криптовалюту на платформі Revolut.
«Revolut активно шукає альтернативні способи надання доступу до криптопродуктів, і ми сподіваємося знову повернутися до Сполучених Штатів у майбутньому», — заявили представники компанії.
З 3 жовтня Revolut повністю вимкне сервіс для американських клієнтів. До цього часу вони мають вивести всі активи із платформи.