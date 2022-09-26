На Московській фондовій біржі не зупиняється обвал після оголошення мобілізації

Падіння вже сягнуло 20 відсотків.

На Московській фондовій біржі не зупиняється обвал після оголошення мобілізації
© gazeta.ru

Після оголошення про "референдуми" та мобілізацію напруга на фондовій біржі в Росії продовжує зростати, падіння вже склало 20%. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ринок акцій РФ падає 26 вересня вранці на тлі погіршення зовнішньої кон'юнктури, а також геополітичної напруженості, що зберігається у зв'язку з референдумами в ряді регіонів України про приєднання до Росії і санкційного тиску Заходу на РФ", - пише російське інформагентство "Інтерфакс".

Так, індекс МосБіржі під час торгів у понеділок вранці опустився нижче 2000 пунктів уперше з 24 лютого, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Рубль на старті торгів на Московській біржі у понеділок також продемонстрував негативну динаміку до долара та євро.

"На думку експертів, рубль впав під впливом зниження нафтових котирувань", - йдеться в повідомленні.

"Ринок увімкнув режим паніки. Ціни на нафту пробили "дно" із січня", - пише при цьому інше російське видання The Moscow Times.

З військових піків, показаних на початку березня, нафтові котирування обвалилися вже на 40%, незважаючи на погрози Кремля зупинити постачання, якщо країни G7 доведуть до кінця ідею обмеження цін на нафту РФ. Ця ініціатива включена до восьмого пакету санкцій Євросоюзу, який на рівні глав МЗС обговорюватиметься на початку жовтня.

Нагадаємо, котирування цінних паперів на Московській біржі різко пішли вниз 20 вересня, після повідомлень про проведення "референдумів" у так званих "ЛНР", "ДНР" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, а також на тлі рішення Держдуми внести до Кримінального кодексу РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан".

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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