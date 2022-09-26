На Московській фондовій біржі не зупиняється обвал після оголошення мобілізації

Після оголошення про "референдуми" та мобілізацію напруга на фондовій біржі в Росії продовжує зростати, падіння вже склало 20%. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Ринок акцій РФ падає 26 вересня вранці на тлі погіршення зовнішньої кон'юнктури, а також геополітичної напруженості, що зберігається у зв'язку з референдумами в ряді регіонів України про приєднання до Росії і санкційного тиску Заходу на РФ ", - пише російське інформагентство " Інтерфакс ".

Так, індекс МосБіржі під час торгів у понеділок вранці опустився нижче 2000 пунктів уперше з 24 лютого, коли президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Рубль на старті торгів на Московській біржі у понеділок також продемонстрував негативну динаміку до долара та євро.

"На думку експертів, рубль впав під впливом зниження нафтових котирувань", - йдеться в повідомленні.

"Ринок увімкнув режим паніки. Ціни на нафту пробили "дно" із січня", - пише при цьому інше російське видання The Moscow Times .

З військових піків, показаних на початку березня, нафтові котирування обвалилися вже на 40%, незважаючи на погрози Кремля зупинити постачання, якщо країни G7 доведуть до кінця ідею обмеження цін на нафту РФ . Ця ініціатива включена до восьмого пакету санкцій Євросоюзу, який на рівні глав МЗС обговорюватиметься на початку жовтня.