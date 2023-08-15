ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами

Федеральна резервна система США (ФРС) посилила нагляд за підконтрольними державними банками, які беруть участь в операціях із криптовалютами та стейблкоїнами, повідомляє Forklog.

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Відповідно до заяви, перед випуском, зберіганням чи транзакціями з доларовими токенами фінустанови зобов'язані отримати письмовий дозвіл від відомства.

Також банки повинні мати практику управління ризиками щодо кібербезпеки, ліквідності, дотримання вимог споживачів та боротьби з незаконним фінансуванням.

Додатково ФРС регулюватиме надання банківської інфраструктури компаніям, які займаються цифровими активами та технологією блокчейн. Наглядові групи зможуть на власний розсуд перевіряти фінустанови щодо відповідності законодавству США .

Таким чином центробанк має намір забезпечити безпеку та надійність банківської системи.