ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами

Федеральна резервна система США (ФРС) посилила нагляд за підконтрольними державними банками, які беруть участь в операціях із криптовалютами та стейблкоїнами, повідомляє Forklog.

ФРС зобов'язала банки отримувати дозволи на операції зі стейблкоїнами
Фото: wikipedia.org

Відповідно до заяви, перед випуском, зберіганням чи транзакціями з доларовими токенами фінустанови зобов'язані отримати письмовий дозвіл від відомства.

Також банки повинні мати практику управління ризиками щодо кібербезпеки, ліквідності, дотримання вимог споживачів та боротьби з незаконним фінансуванням.

Додатково ФРС регулюватиме надання банківської інфраструктури компаніям, які займаються цифровими активами та технологією блокчейн. Наглядові групи зможуть на власний розсуд перевіряти фінустанови щодо відповідності законодавству США.

Таким чином центробанк має намір забезпечити безпеку та надійність банківської системи.





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