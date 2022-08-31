Газпром зупиняє роботу "Північного потоку": відомий термін

Небезпека для України від реалізації проєкту полягає, крім іншого, в розширенні геостратегічного впливу Кремля на ЄС шляхом паливного шантажу, інформує ZN.ua.

Газпром зупиняє роботу
Газпром зупиняє транзит газу через "Північний потік"
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Російський монополіст "Газпром” зупиняє транзит газу через "Північний потік" на три дні – з 31 серпня по 3 вересня. Про це повідомляє “Інтерфакс” з посиланням на заяву компанії.

“Причина – "профілактичні роботи на ГПУ N24 на КС "Портова"”, – йдеться в повідомленні.

Після завершення «планових робіт» транспорт газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу.

Комплекс регламентних робіт, згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування, має бути виконаний спільно з фахівцями компанії Siemens.


Оксана Коваль, ZN.ua





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