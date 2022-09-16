Обмеження P2P транзакцій та заблоковані операції на 3,77 млрд грн: РФ зазнала чергових поразок на економічному фронті

У Державній службі фінансового моніторингу України розповіли про чергові поразки Росії на економічному фронті станом на 205 день війни (16 вересня).

За повідомленням служби , Росію було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Дії РФ визнані такими, що суперечать принципам організації та грубо порушують її стандарти.

FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.

Росія з 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Тепер РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Також відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.

Завдяки Держфінмоніторингу виключено можливість здійснювати P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Обмежено участь у торгах для деяких резидентів РФ , закрито рахунки родичів кремлівських чиновників.

До 28,2 млрд грн збільшилась загальна сума фінансових операції, дані про які передані до правоохоронних та розвідувальних органів.

Загальна сума заблокованих фінансових операцій збільшилась до 3,77 млрд грн.