«Газпром» зупиняє ще одну турбіну «Північного потоку»

Російський газовий монополіст «Газпром» зупиняє роботу ще однієї турбіни Siemens для газопроводу «Північний потік», повідомили у пресслужбі холдингу. Прокачування газу «Північним потоком» впаде майже вдвічі порівняно з поточними обсягами.

Йдеться про обладнання на компресорній станції «Портова». Зупинку турбіни в «Газпромі» називають «вимушеною», оскільки вона нібито потребує капітального ремонту.

«У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до припису Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) «Газпром» зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС «Портова»», - йдеться у повідомленні.

Добова продуктивність КС «Портова» з 27 липня знизиться з 67-ми до 33-х млн кубометрів.