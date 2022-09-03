Новостей.COM ⇒
2022-09-03
У вересні в Києві підвищать тариф на одну з комунальних послуг
Мотивація - тариф на вивезення відходів наразі залишається одним із найнижчих. Вартість послуги київські комунальники підрахували чомусь у доларах, інформує
У столиці підвищить вартість послуг із вивезення твердих побутових відходів у зв’язку з підвищенням цін на пальне. Підвищення тарифу, вочевидь, відбудеться вже в вересні, оскільки Комунальне підприємство "Київкомунсервіс"
Зазначається, що після критичного зростання цін на пальне майже на 75%, що вплинуло і на зростання вартості інших складових, зокрема на ціну захоронення відходів, підприємство змушене скоригувати ціну послуги на 10,26 грн: з 36,11 грн до 46,37 грн з ПДВ.
Лія Ільченко, ZN.ua