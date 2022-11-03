Конфіскувати на користь України можуть ще одну серію елітного закордонного майна, пов’язаного з депутатами РФ – АРМА

Українське Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило чергову серію елітного закордонного майна депутатів Державної думи РФ на суму понад 180 млн грн. Разом з правоохоронними органами та зарубіжними партнерами АРМА опрацьовує механізми, які дадуть змогу передавати подібні активи на користь України, повідомляє агентство.

Що знайшли цього разу:

РФ в Англії. Вартість однієї ділянки становить 1,6 млн фунтів стерлінгів; придбані в 2022 році дві земельні ділянки в районі Барнет (Лондон) у мальовничому парку Trent Park, записані на довірену особу депутата Державної думив Англії. Вартість однієї ділянки становить 1,6 млн фунтів стерлінгів;

квартиру в центрі Парижа вартістю 965 тис. євро, яка належить сину одного з депутатів Держдуми Росії;

активи дружини ще одного члена російського парламенту в місті Колашин (Чорногорія) вартістю 260 тис. євро.

Перед цим АРМА виявило 25-метрову голландську яхту, елітний замок-резиденцію XVIII століття неподалік французького Версалю та vip-нерухомість у Лондоні, які пов'язані з російськими депутатами та членами їхніх сімей. АРМА працює над справами сотень фігурантів, взаємодіючи з компетентними органами близько 100 іноземних юрисдикцій.