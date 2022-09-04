Зупинка «Північного потоку»: Польща пішла на крайні заходи, потрібно протриматися до жовтня

Польща почала достроково (до настання опалювального сезону) використовувати газ із газосховищ, оскільки зосталася без одного з двох основних джерел поточного надходження газу. Як повідомляє Business Insider , таке рішення було прийнято через зупинку Росією газопроводу «Північний потік».

Нагадаємо, що Газпром з 31 серпня зупинив постачання газу до Німеччини, аргументуючи це технічними роботами на єдиній турбіні Північного потоку. Через три дні компанія заявила, що при обстеженні турбіни було знайдено витік масла, і оголосила про закриття трубопроводу на невизначений термін.

Це перекрило газ не тільки Німеччині, а також і Польщі – вона отримувала його реверсом через газопровід Ямал – Європа. Як наслідок, Польща використовує більше газу, ніж імпортує, тому зараз польська система балансується за допомогою запасів у підземних сховищах.

Така ситуація може зберігатися до жовтня, коли Польща планує запустити в експлуатацію газопровід Baltic Pipe.

Польща видобуває невелику кількість газу і покладається на його імпорт. Крім реверсу з Німеччини, у неї також є газовий термінал у Свіноуйсьце.

Голова польської партії влади «Право і Справедливість» Ярослав Качинський запевнив, що Польща цієї зими буде зігріта, попри всі проблеми. Він заявив, що через високі ціни на газ та вугілля «можна спалювати все, крім шин і подібних шкідливих речей».

«Я прошу тільки одного: не потрібно нервувати. Якщо хтось зараз купує, наприклад, тонну вугілля, а йому потрібно три, хай почекає. Потім це вугілля прийде, і до кінця сезону все, що потрібно для опалення, вони отримають. І це також стосується інших видів палива», – сказав президент ПіС.