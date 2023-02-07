НБУ оштрафував на 2 мільйони одну з найбільших мереж обмінників

Національний банк України оштрафував ТОВ «Фінод» на 2 млн грн за порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

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Крім штрафу компанія отримала два письмових застереження за порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, компанія не визначила у внутрішніх документах порядок установлення курсів купівлі-продажу іноземних валют, а також не забезпечила приміщення обмінників системою технологічного відеоконтролю.

За даними на сайті НБУ, компанії «Фінод» належить одна з найбільших мереж обмінників валюти в Україні, яка нараховує майже 400 відділень.

Інші порушники

Крім того, Нацбанк застосував захід впливу до ТОВ «ФК «Центрофінанс» (має майже 140 обмінників) у вигляді письмового застереження за порушення встановлених вимог до надання інформації клієнтам та обладнання приміщень системою технологічного відеоконтролю.

Регулятор також надав письмове застереження через порушення порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі ТОВ «Профінеф», яке контролює 15 обмінників.