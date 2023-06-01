Тарифи на холодну воду в Україні: як зміняться найближчим часом

В Україні з 1 червня підвищили тарифи на електроенергію. Стало відомо, що буде з тарифами на холодну воду найближчим часом.

У Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, вирішили відкласти підвищення тарифів на холодну воду. Питання розглянуть за два тижні – 14 червня. Про це повідомили у НКРЕКП.

Чому тарифи на холодну воду вирішили поки не підвищувати

Глава НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомив, що ціни на ринку електричної енергії поки що змінюються. Тому комісія спочатку хоче розглянути запуск процедури перегляду прайс-кепів. Йдеться про цінові обмеження, які встановлюються для того, щоб виробники електроенергії не могли завищувати ціни на продаж електроенергії на ринках на добу вперед та внутрішньодобовому ринку.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський прокоментував ситуацію:

"Зараз ми маємо на ринку електричної енергії факти суттєвого коливання цін. Це підтверджено листами у відповідь НЕК "Укренерго" та оператора ринку. Сьогодні на 18.00 мною призначено засідання Комісії, на якому розглядатиметься єдине питання – про запуск процедури перегляду прайс-кепів на ринку електричної енергії, тому я доручаю провести аналіз впливу рішення щодо перегляду рівня прайс-кепів на електричну енергію на рівень тарифів на водопостачання та водовідведення у зв'язку з тим, що в структурі тарифів ця величина становить 30-40% і винести результати розрахунків на засідання Комісії 14 червня".

Спочатку у тарифи на воду закладали ціну на електроенергію для водоканалів на рівні 3,20 грн/за кВт-год. Після перегляду прайс-кепів ціна електроенергії на ринку підвищиться, що вплине на тарифи. У НКРЕКП вирішили, що необхідно підготувати нові розрахунки, після чого повернутись до питання перегляду вартості води.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня підняли до 2,64 грн/кВт-год.

Раніше повідомлялося, якими будуть тарифи на газ у червні.