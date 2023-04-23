З 25 квітня в Україні в обігу з'явиться багато нових купюр, які матимуть одну відмінність

У Нацбанку пояснили, якого номіналу та з чим це пов'язано.

В обігу в Україні з'явиться багато нових купюр номіналом 500 гривень. Про це попереджає Національний банк, інформує ZN.ua.

З 25 квітня в Україні в обігу з'явиться багато нових купюр, які матимуть одну відмінність
© Нацбанк України/Facebook

"У межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 500 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот Національний банк з 25 квітня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року", - пояснюють в Нацбанку.

Купюри матимуть одну відмінність – на них стоятиме підпис Голови Національного банку України Андрія Пишного.

Вони перебуватимуть у обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.

Нагадаємо, що на виконання Меморандуму з МВФ українська влада зобов'язалася не використовувати емісію гривні для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного Голови Національного банку України. Відповідні норми містить рішення Правління Національного банку України від 02 лютого 2023 року № 45-рш.


Лія Ільченко, ZN.ua





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