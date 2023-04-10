Україна зупиняє експорт зерна в Польщу

Україна вирішила тимчасово зупинити експорт зерна в Польщу. Про це заявили профільні міністри обох країн Микола Сольський та Роберт Телус, пише Polsat.

Україна зупиняє експорт зерна в Польщу
Фото: seeds.org.ua

Що відомо

«Українська сторона до нового сезону утримається від експорту. Перед новим сезоном, перед літом, залежно від того, як розвиватиметься ситуація у наших країнах і у світі, ми знову зустрінемося, щоб обговорити подальшу спільну діяльність», — заявив Сольський.

Наступного тижня сторони мають провести ще одну зустріч, щоб підписати відповідні документи.

Польський міністр наголосив, що про обмеження транзиту українського зерна через Польщу не йдеться.

«Українська сторона розуміє наші проблеми й погодилася на нашу пропозицію серйозно переглянути питання імпорту зерна до Польщі, зокрема пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику», — сказав він.

Обидві сторони погодилися посилити контроль за тим, щоб зерно не осідало в Польщі.

Що передувало рішенню

На початку року у Польщі розпочалися протести фермерів. Вони вважають, що українське зерно обвалило внутрішні ціни в Польщі, і місцеві виробники змушені працювати собі у збиток. Польська влада визнає, що з транзитом українського зерна до портів були проблеми й значна частина — переважно кукурудза — осідала в Польщі, що тисне на ціни.





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