В НБУ пояснили, про які карткові операції доповідатимуть банки (оновлено)

В Національному банкуповідомили, що запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб.

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«Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності. У листі НБУ (№?0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб», — йдеться у повідомленні.

Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг — юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

Національний банк надіслав банкам лист-нагадування №?25 0005/38228, мета якого — звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Навіщо дані НБУ

Член Ради НБУ Василь Фурман пояснив, чи буде Національний банк України збирати дані про всі платежі фізичних осіб та навіщо це потрібно.

За його словами, інформація буде надаватися узагальнена. Тобто, банки звітуватимуть не про конкретну особу, скільки і куди вона переказала коштів, а в загальному, про загальну кількість операцій з переказами.