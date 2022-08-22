ПриватБанк масово блокує рахунки, українців попередили про нову проблему: "За допомогою Приват24 або..."

ПриватБанк

ПриватБанк почав незаконно блокувати рахунки переселенців, вимагаючи актуалізувати дані про місце проживання.

При це заявила віце-прем’єр Ірина Верещук.

Так, протягом останніх тижнів до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян – клієнтів ПриватБанку, реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних: за допомогою «Приват24» або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію стосовно адреси проживання і додати підтверджувальний документ.

Додатково в ПриватБанку можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО. В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

Віцепрем’єр Ірина Верещук під час наради, що була присвячена цій проблемі, наголосила, що подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими.

Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, а також безпосередньо до ПриватБанку, аби припинити масове блокування рахунків клієнтів.

ПриватБанк, банкомат


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Укрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїздіУкрзалізниця пожартувала над McDonald's та любителями їсти варені яйця у поїзді
Будинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житлаБудинки для переселенців: в Україні починають будівництво 5-поверхового житла
Золоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продажЗолоті злитки та інші банківські метали незабаром надійдуть у продаж
Термінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблемаТермінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблема
Борги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальникаБорги за газ: у Нафтогазі роз'яснили, що буде при переході до нового постачальника
Блок рекламы


Похожие новости
У Мінреінтеграції відреагували на скарги українців щодо блокування їхніх рахунків у ПриватбанкуУ Мінреінтеграції відреагували на скарги українців щодо блокування їхніх рахунків у Приватбанку
Розрахунки за кордоном із банківських карток: що потрібно знати українцямРозрахунки за кордоном із банківських карток: що потрібно знати українцям
Термінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблемаТермінали ПриватБанку перестали приймати купюри вище 200 грн: у чому проблема
Інфляція через війну: у Нацбанку попередили, на скільки зростуть ціни і коли стане легшеІнфляція через війну: у Нацбанку попередили, на скільки зростуть ціни і коли стане легше
НБУ масово закриває обмінники в Україні: експерти назвали негативні наслідкиНБУ масово закриває обмінники в Україні: експерти назвали негативні наслідки
Мережа АТБ запустила нову акцію: безкоштовна доставка діє до 5 вересняМережа АТБ запустила нову акцію: безкоштовна доставка діє до 5 вересня
Долар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпняДолар в Україні знову подорожчав: експерти назвали причини ослаблення гривні до кінця серпня
Податок на імпорт призведе до масового подорожчання товарів: що радять купити вже заразПодаток на імпорт призведе до масового подорожчання товарів: що радять купити вже зараз
Forbes: Зерно з України знову експортується, але вже надто пізноForbes: Зерно з України знову експортується, але вже надто пізно
Нацбанк пояснив, яка користь від підняття облікової ставки до 25% для українцівНацбанк пояснив, яка користь від підняття облікової ставки до 25% для українців
Последние новости
Подгружаем последние новости