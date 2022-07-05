Газ в Европе вырос до самого высокого уровня за четыре месяца

Цена на газ в Европе выросла до самого высокого уровня за почти четыре месяца, пишет Bloomberg.

Газ в Европе вырос до самого высокого уровня за четыре месяца
Фото: lexinform.com.ua

Причина повышения

Причиной повышения стали запланированные забастовки в Норвегии. Планируется закрытие трех месторождений, а запланированные на следующий день действия приведут к остановке еще трех проектов.

Базовые фьючерсы, которые в этом году выросли более чем вдвое, в понедельник, 4 июля, выросли на 10%. Около 13% ежедневного экспорта газа Норвегии находятся под угрозой из-за забастовки.

Норвежские поставки становятся все более важными для континента после того, как поставки от крупнейшего поставщика из РоSSии резко сократились из-за вторжения в Украину и последующих санкций против Москвы.

Это совпало с длительным отключением ключевого экспортного объекта в США, еще одного крупного источника газа для Европы. Это также сказывается на экономики континента, нанося ущерб отраслям, которые не могут переложить возросшую стоимость топлива на конечных пользователей.

Голландские фьючерсы на газ сегодня достигли самого высокого внутридневного уровня с 9 марта и выросли на 8,3% до 160 евро за мегаватт-час. Британский эквивалент вырос на целых 16%.

Напомним, транзит газа через Украину упал до исторического минимума с 1991 года.





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