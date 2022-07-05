Объем частных денежных переводов в мае вырос до $1,2 миллиарда

Объем частных денежных переводов в мае увеличился на 3% и составил $1,2 млрд. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные НБУ.

Объем частных денежных переводов в мае вырос до $1,2 миллиарда
Фото: delo.ua

Денежные переводы

Объемы заработной платы, получаемой украинцами из-за границы, сократились на 17,9%, объемы других частных переводов, поступивших через официальные каналы, увеличились на 7,4%.

В целом по официальным каналам отправлено на 5% переводов меньше, чем в мае прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы увеличился на 12,9% по сравнению с маем прошлого года.

Всего за пять месяцев текущего года объемы денежных переводов уменьшились на 7,9%, в том числе чистая оплата труда — на 7,5%, частные трансферты — на 8,8%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в мае составило $133 млн (в мае 2021 года — $378 млн).

В целом за январь — май 2022 чистое кредитование внешнего мира составило $3,6 млрд, за соответствующий период прошлого года чистое заимствование — $45 млн.

Напомним

Объем частных денежных переводов в апреле уменьшился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1 млрд.

В 2021 году объем денежных переводов в Украину увеличился на 25,4% до $15,026 млрд по сравнению с 2020 годом.

В 2020 году объем денежных переводов вырос на 1,7% до рекордных $12,1 млрд.





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