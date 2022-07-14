Стоимость жилья на вторичке за полгода выросла на 8%, в новостройках — на 11%

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Украине за последние полгода выросла на вторичном рынке на 8%, а на первичном — на 11%. Об этом свидетельствуют данные «OLX Недвижимость».

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Как изменились цены

Если в январе средние цены на вторичном рынке были на уровне 17643 грн/м?, то в июле эта сумма составляет уже 19070 грн/м?.

В новостройках средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25?464 грн, что на 2?500 грн больше, чем в начале года до войны.

При этом в меблированном доме на вторичном рынке средняя цена квадратного метра составляет 24?343 грн, за такое же жилье в новостройке придется выложить почти вдвое больше — 44?779 грн.

Что касается отделки, то квадратный метр во вторичном жилом фонде с евроремонтом обойдется в среднем в 27?000 грн, в квартире с косметическим ремонтом — 21?885 грн.

Если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом будет стоить в среднем 36?373 грн, с косметическим ремонтом — 26?691 грн, а под чистовую отделку — 25?843 грн.

Самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и для первичного рынка жилья будет авторский проект — у такой недвижимости средняя цена 36?549 грн/м? и 53?127 грн/м? соответственно.

Если сравнивать цены в зависимости от этажности, то квадратный метр на первом-втором этажах на вторичном рынке в среднем стоит 22?278 грн, а вот в новостройке ценник уже в 1,3 раза выше — 30?765 грн. Приблизительно такая же разница в цене и на квартиру на 3?8 этажах — 23?521 грн/м? и 30?565 грн/м? соответственно.

Где самые высокие цены

По регионам наиболее выгодна средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области — 17?834 гривны.

Среди областей с доступными ценами также Хмельницкая (18837 грн/м?) и Сумская (19597 грн/м?).

А вот самые высокие цены — в Киевской (30460 грн/м?), Львовской (33589 грн/м?) и Днепропетровской (33643 грн/м?) областях.

На вторичном рынке распределение такое: самая выгодная цена за квадратный метр в Сумской (13?002 грн/м?), Днепропетровской (16?358 грн/м?) и Ивано-Франковской области (16?411 грн/м?).

Самое же дорогое жилье сейчас в Киевской (34?740 грн/м?), Львовской (27?463 грн/м?), Винницкой (24?753 грн/м?) и Черновицкой (24?605 грн/м?) областях.