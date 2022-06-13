Строительство жилья взамен разрушенного началось на Киевщине

В Киевской области началось строительство жилья. Строят не временные, а стационарные дома. Пять первых частных домов обещают завершить до конца июня. Жилье строят не за государственные деньги.

На Киевщине началось строительство жилья взамен разрушенного: кто финансирует

О начале строительства сообщила Киевская областная военная администрация.

Дома возводят в селе Дмитровка Бучанского района, которое потеряло немало жилищ во время войны. Всего здесь намерены в ближайшее время построить 15 новых домов. Пять из них уже начали и планируют завершить их к концу месяца.

Строительным работам предшествовала расчистка участков от завалов и мусора. Впоследствии проводили геодезическую разметку. И вот теперь приступили к собственно строительству. Уже заложили фундаментные блоки и теперь гонят стены.

На Киевщине началось строительство жилья взамен разрушенного: кто финансирует
В сообщении говорится, что этот проект реализуют не за государственные средства, а за деньги меценатов.

К сожалению, для восстановления всей страны у меценатов не хватит ресурса. Следовательно, единственный выход – привлекать средства международных инвесторов, а также бросить на восстановление страны конфискованные роSSийские активы. Но, судя по всему, западные партнеры не спешат передавать Украине конфискованные роSSийские деньги.

А между тем, люди уже кое-где начали восстанавливать свое жилье самостоятельно, за свой счет. Но государство обещает им, что все расходы будут зафмксмрованы, и впоследствии им возместят затраты за счет тех же роSSийских активов.


Марченко Любов, Тудей





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