Аренда жилья в Карпатах летом 2022: цены

Спрос на жилье на Западной Украине на фоне войны в 2022 году вырос в разы. Несмотря на то, что многие украинцы уже вернулись к себе домой, многие из них подумывают над тем, что на лето снова уехать куда-то в горы, либо тихую закарпатскую деревню, подальше от взрывов и воздушных тревог. В связи со спросом, цены на жилье в Карпатах летом станут выше.

Прогнозируется, что стоимость отдыха в отелях Карпат вырастет летом на 30-50%. Связано эту в первую очередь с подорожанием продуктов питания. Кроме продуктов, подорожало и топливо. Растет в цене также электроэнергия и дрова, которыми греют воду во многих базах отдыха.

В среднем арендовать номер в Буковеле летом обойдется в 1600 грн за сутки (с 3-разовым питанием). Прошлым летом этот же номер обходился в 1200 грн.

Есть в Карпатах жилье и с прошлогодними ценами - за 500-1000 грн в сутки, тоже с питанием. При этом, отельеры не ожидают высокого сезона этим летом. Многие украинцы выехали за границу, у многих просто нет денег на такой отдых, поэтому говорить о "забитых" отелях в горах этим летом не стоит.

Загруженность отелей в Карпатах по приблизительным меркам снизится на 20-25%, отмечает руководитель отдела в гостинице "Коруна" на Ивано-Франковщине.

В отеле, где он работает, глубина бронирования – пол года, уже есть забронированные номера даже на осень. В мае загруженность была 38%, в июне ожидается – 55% занятых мест, в последующие летние месяцы – на 15% больше.

Проживание в этом отеле в июне стоит от 1200 гривен в номере "стандарт" за двоих с завтраком "шведская линия", в июле – от 1700 гривен. Такая же цена была и прошлым летом.

Ранее сообщалось, что в Украине растет спрос на посуточную аренду жилья.