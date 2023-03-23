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2023-03-23
Туреччина стала головним постачальником цитрусових в Україну у 2022 році
Частка цієї країни в імпорті плодів склала близько третини, інформує
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У структурі закордонних поставок сільгосппродукції до України найбільша частка у 2022 році припала на продукцію групи «Плоди та горіхи» та склала 10,5%. Це сталося переважно за рахунок цитрусових плодів,бананів, екзотичних фруктів – авокадо, ананасів, хурми, ківі, а також винограду і кісточкових фруктів.
Про це
Дар'я Скрипник, ZN.ua