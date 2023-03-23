Туреччина стала головним постачальником цитрусових в Україну у 2022 році

У структурі закордонних поставок сільгосппродукції до України найбільша частка у 2022 році припала на продукцію групи «Плоди та горіхи» та склала 10,5%. Це сталося переважно за рахунок цитрусових плодів,бананів, екзотичних фруктів – авокадо, ананасів, хурми, ківі, а також винограду і кісточкових фруктів.

Про це заявив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Богдан Духницький.