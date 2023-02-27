У 2022 році будівництво нового житла в Україні впало на 38% — ЛУН

За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше. Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.

Фото: 3m2.ua

За офіційними підрахунками, в Україні за 2022 рік з’явилося 74 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.

Лідер з нового будівництва

Історично лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.

Нові приватні будинки

Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:

Київська область — 4132;

Львівська — 1816;

Волинська — 1391;

Закарпатська — 1365;

Рівненська — 1301.

«В Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше — 0,9 млн м? проти 1,96 млн м? у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з’явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м?», — йдеться в повідомленні.

Нові квартири

Рекордсмени за кількістю нових квартир стали:

Київська область — 15 554;

Київ — 13 898;

Одеська область — 10 295;

Львівська область — 6873;

Вінницька область — 4849;

Зазначається, що найкращі результати «рік до року» показали: