У 2022 році будівництво нового житла в Україні впало на 38% — ЛУН
За 2022 рік в Україні введено в експлуатацію 7 110 224 квадратних метри житла, що на 38% менше, ніж роком раніше. Про це йдеться в пресрелізі ЛУН.
За офіційними підрахунками, в Україні за 2022 рік з’явилося 74 квартир у багатоквартирних будинках та 18 281 приватний будинок.
Лідер з нового будівництва
Історично лідером з нового будівництва була Київська область, і за рік війни вона завершила на 29% менше нових метрів порівняно з попереднім роком, що можна вважати досить вдалим результатом.
Нові приватні будинки
Рекордсмени за кількістю нових приватних будинків:
- Київська область — 4132;
- Львівська — 1816;
- Волинська — 1391;
- Закарпатська — 1365;
- Рівненська — 1301.
«В Києві ввели в експлуатацію у 2 рази менше житла, ніж роком раніше — 0,9 млн м? проти 1,96 млн м? у 2021. Попри війну в адміністративних межах столиці за 2022 рік з’явилося 100 нових приватних будинків з середньою площею 373 м?», — йдеться в повідомленні.
Нові квартири
Рекордсмени за кількістю нових квартир стали:
- Київська область — 15 554;
- Київ — 13 898;
- Одеська область — 10 295;
- Львівська область — 6873;
- Вінницька область — 4849;
Зазначається, що найкращі результати «рік до року» показали:
- Полтавська область +48% нових квадратних метрів;
- Вінницька — +11%;
- Чернігівська — +7%.