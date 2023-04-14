ВВП України за підсумками 2022 року впав на 29,1% — Держстат

Реальний ВВП України за 2022 рік впав на 29,1%. Про це пише Forbes із посиланням на дані Держстату. За підсумками 2021-го економіка України зросла на 3,4%.

ВВП України за підсумками 2022 року впав на 29,1% — Держстат
Фото: apostrophe.uа

Падіння ВВП

Падіння ВВП у першому кварталі сягнуло 14,9%, у другому — 36,9%, у третьому — 30,6%, у четвертому — 31,4%. Загалом за 2022 рік реальний ВВП України впав на 29,1%.

Номінальний ВВП України за 2022 рік досяг 5,19 трлн грн.

Нагадаємо

Попри складну ситуацію деякі аналітики очікують зростання ВВП України у 2023 році.

Найбільш оптимістичний прогноз зростання ВВП у 5,5% очікує Sense Bank, найгірший показник щодо зниження ВВП — від Oxford Economics -4,6%.

Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%.





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