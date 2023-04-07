Світові ціни на продовольство впали на п'яту частину, порівняно з 2022 роком – ООН

Цінопад триває вже 12 місяців.

Світові ціни впали на п'яту частину, порівняно з минулим роком, коли ціни злетіли до місячного рекордного максимуму після того, як Росія вторглася в Україну, свідчать дані ООН , опубліковані у п'ятницю, інформує ZN.ua .

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Продовольча та сільськогосподарська організація заявила, що ціни впали на 20,5% з березня минулого року після 12-го щомісячного падіння поспіль.

ФАО заявила, що падіння базових цін було «викликане зниженням світових котирувань на зернові та рослинні олії».

Агентство ООН додало: «Падінню сприяло поєднання рясних поставок, зниженого попиту на імпорт та продовження Чорноморської зернової ініціативи», інформує АFP .

Угода, укладена Туреччиною та ООН , дозволяє Україні — одному з найбільших світових виробників зерна експортувати зерно через безпечний коридор у Чорному морі.

Індекс ФАО в середньому становив 126,9 пункту, що на 2,1% менше, ніж наприкінці лютого, і на 20,5% менше, ніж у березні 2022 року.

Падінню сприяло зниження світових цін на пшеницю на 7,1 відсотка, зокрема, через високу врожайність в Австралії та поліпшення умов посівів у країнах ЄС, а також через високі постачання з Росії та експорт з України з портів Чорного моря, що триває.

За даними ФАО, рекордний урожай у Бразилії також спричинив падіння світових цін на кукурудзу на 4,6 відсотка.

Головний економіст ФАО Максимо Тореро сказав, однак, що ціни залишаються «дуже високими і продовжують зростати на внутрішніх ринках, створюючи додаткові проблеми для продовольчої безпеки… особливо в країнах, що розвиваються, і є нетто-імпортерами продовольства», які додатково борються зі слабкими валютами.

Як повідомлялося, серед фермерів центральної та східної Європи зростає обурення через рясний імпорт дешевого українського зерна, звільненого від мит до червня 2024 року, що завдало шкоди місцевим виробникам у плані цін та обсягів продажу.

Крім того, цього тижня міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку. через українське зерно.