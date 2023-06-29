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2023-06-29
Російський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 року
Влада РФ не вважає це проблемою.
Курс російського рубля продовжує падіння, яке почалося на тлі спроби заколоту ПВК "Вагнер" 24 червня. Так, під час торгів на Московській біржі у четвер курси долара США та євро вперше з 29 березня 2022 року перевищили 87 руб. та 95 руб. відповідно, пише
У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня, інформує
Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар.
Олена Середа, ZN.ua