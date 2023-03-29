Курс криптовалюти Ripple оновив максимум із жовтня 2022 року

Курс криптовалюти Ripple (XRP) оновив максимум із жовтня 2022 року. 28 березня вартість активу зросла до $0,504. За даними CoinGecko, останній раз вище за цю позначку вона знаходилася 10 жовтня минулого року.

Курс криптовалюти Ripple оновив максимум із жовтня 2022 року
Фото: Financial Times

Причина зростання

Ціна монети почала активно зростати після того, як 21 березня юристи Ripple Labs надали до суду нові аргументи на захист своєї позиції у розгляді з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC).

Регулятор вже кілька років наполягає, що позивачі пропонували незареєстрований цінний папір під виглядом XRP, а розробники стверджують, що монета не підпадала під цю ухвалу.

На тлі позитивних очікувань у співтоваристві ціна криптовалюти зросла за тиждень на 33%.

Аналітики Santiment відзначили, що соціальна активність у мережі XRP піднялася до найвищого рівня цього року, а зростання обсягу торгів та інтересу до монет ведуть до підвищеної волатильності.





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