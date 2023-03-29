Курс криптовалюти Ripple оновив максимум із жовтня 2022 року
Курс криптовалюти Ripple (XRP) оновив максимум із жовтня 2022 року. 28 березня вартість активу зросла до $0,504. За даними CoinGecko, останній раз вище за цю позначку вона знаходилася 10 жовтня минулого року.
Причина зростання
Ціна монети почала активно зростати після того, як 21 березня юристи Ripple Labs надали до суду нові аргументи на захист своєї позиції у розгляді з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC).
Регулятор вже кілька років наполягає, що позивачі пропонували незареєстрований цінний папір під виглядом XRP, а розробники стверджують, що монета не підпадала під цю ухвалу.
На тлі позитивних очікувань у співтоваристві ціна криптовалюти зросла за тиждень на 33%.
Аналітики Santiment відзначили, що соціальна активність у мережі XRP піднялася до найвищого рівня цього року, а зростання обсягу торгів та інтересу до монет ведуть до підвищеної волатильності.