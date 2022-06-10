Украинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне дома

На основании данных о расчетах через POS-терминалы "Альфа-Банка Украина" эксперты оценили динамику частного потребления во время военного положения. В качестве базового месяца использован март 2022 года, когда объемы таких платежей были наименьшими.

В мае наблюдался значительный рост объемов расчетов украинцев в национальной терминальной сети. За месяц общее количество платежей выросло на 16%, а их денежный объем – на 19%. Даже с учетом календарного фактора (в мае на 1 день больше, чем в апреле) и инфляционных тенденций это свидетельствует о существенном восстановлении потребительского спроса в последний месяц весны, информирует Апостроф .

Рост расходов украинцев через POS-терминалы внутри страны к марту достиг 45% по количеству транзакций и 40% по их денежному объему.

Очень весомый вклад в увеличение спроса в мае наблюдался в группе "строительные материалы, товары для дома, мебель", где рост объемов транзакций за месяц составил 38%. В апреле этот сегмент, напротив, отставал от общего тренда. Рост продаж в этом сегменте за 2 месяца составил 58%.

Также значительно возросли расходы украинцев на питание вне дома. В мае объемы POS-платежей в группе "кафе, рестораны" выросли на 54%. А за 2 месяца рост продаж в этой группе достиг 211% (более чем в три раза).

В то же время расходы украинцев в продуктовых магазинах и супермаркетах в мае даже сократились на 3%. Стагнация продаж в этом сегменте наблюдается второй месяц подряд: рост платежей за 2 месяца составил всего 2%.

Из-за нехватки горючего расходы украинцев на АЗС в мае уменьшились на 20%, однако еще оставались на 3% выше объемов марта.

В региональном разрезе наибольший рост платежей физических лиц (на 35%) в мае по сравнению с апрелем наблюдался в Киевском регионе (Киев и окружающие области). Очевидно, это связано с частичным возвращением населения домой.