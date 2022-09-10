Стала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від Росії
На Генеральній Асамблеї ООН Україна має намір домогтися ухвалення резолюції, яка стане базовою для створення міжнародного механізму відшкодування збитків, інформує
Україна буде вимагати від Російської Федерації репарацій у розмірі щонайменше $300 млрд через завдані повномасштабним вторгненням збитки. Про це
За словами міністра, на Генеральній Асамблеї ООН Україна має намір домогтися ухвалення резолюції, яка стане базовою для створення міжнародного механізму відшкодування збитків.
«Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, яких Росія завдала Україні своєю агресивною війною»,— сказав міністр.
Втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення є значно вищими, проте згадана сума відповідає замороженим у рамках санкцій активам Банку Росії у країнах G7.
Як повідомив міністр, Україна вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних підприємств та конфіскованої власності російських олігархів.
Брюсель почав готувати юридичну базу для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій ще в липні.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії десятки країн світу наклали арешт на активи РФ у свої банках і погодилися передати їх на користь України. Але цей процес є надскладним, оскільки для його здійснення існують юридичні, економічні та політичні перепони.