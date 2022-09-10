Стала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від Росії

На Генеральній Асамблеї ООН Україна має намір домогтися ухвалення резолюції, яка стане базовою для створення міжнародного механізму відшкодування збитків, інформує ZN.ua.

Стала відома сума репарацій, яку Україна вимагатиме від Росії
© Олег Синєгубов/Telegram

Україна буде вимагати від Російської Федерації репарацій у розмірі щонайменше $300 млрд через завдані повномасштабним вторгненням збитки. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

За словами міністра, на Генеральній Асамблеї ООН Україна має намір домогтися ухвалення резолюції, яка стане базовою для створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

«Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, яких Росія завдала Україні своєю агресивною війною»,— сказав міністр.

Втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення є значно вищими, проте згадана сума відповідає замороженим у рамках санкцій активам Банку Росії у країнах G7.

Як повідомив міністр, Україна вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних підприємств та конфіскованої власності російських олігархів.

Брюсель почав готувати юридичну базу для передачі заморожених російських активів, у тому числі власності олігархів, на відновлення України після завершення бойових дій ще в липні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії десятки країн світу наклали арешт на активи РФ у свої банках і погодилися передати їх на користь України. Але цей процес є надскладним, оскільки для його здійснення існують юридичні, економічні та політичні перепони.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Дефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця рокуДефіцит товарів: Rozetka попередила, чого не стане вже до кінця року
Ціни на свинину в Україні зростатимуть: названо причиниЦіни на свинину в Україні зростатимуть: названо причини
Віялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатисяВіялові відключення електроенергії: українцям повідомили, коли вони можуть розпочатися
В НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банкахВ НБУ відреагували на проблему нестачі валюти у банках
Продаж валюти: Нацбанк змінив правилаПродаж валюти: Нацбанк змінив правила
Блок рекламы


Похожие новости
Україна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млнУкраїна візьме у Міжнародного банку реконструкції кредит ще на $530 млн
«Фінансова подушка» Росії: Мінфін РФ прозвітував про скорочення«Фінансова подушка» Росії: Мінфін РФ прозвітував про скорочення
Україна постачатиме електрику братній ПольщіУкраїна постачатиме електрику братній Польщі
Польща та Україна розглядають можливість будівництва трубопроводу для перекачування оліїПольща та Україна розглядають можливість будівництва трубопроводу для перекачування олії
100 млрд доларів резервів Росії, вкладені в китайський юань, опинилися у пастці100 млрд доларів резервів Росії, вкладені в китайський юань, опинилися у пастці
Держфінмоніторинг показав результати роботи: як Україна бореться проти рф на фінансовому фронтіДержфінмоніторинг показав результати роботи: як Україна бореться проти рф на фінансовому фронті
Економіка Росії переживає рецесію, але є стійкою, попри прогнози – CNNЕкономіка Росії переживає рецесію, але є стійкою, попри прогнози – CNN
Тайвань більше не купуватиме вугілля у РосіїТайвань більше не купуватиме вугілля у Росії
Цукерки, набої, деревина, нафта та метал: США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрдЦукерки, набої, деревина, нафта та метал: США продовжують щомісяця купувати в Росії товарів на $1 млрд
Citigroup офіційно оголосила про згортання споживчого бізнесу в РосіїCitigroup офіційно оголосила про згортання споживчого бізнесу в Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости