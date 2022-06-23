Украинцы смогут обменивать гривну еще в одной стране

С 27 июня украинцы, выехавшие из-за войны в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: biz.censor.net

Сегодня подписано соглашение между Национальным банком Украины и Национальным банком Швейцарии.

Условия соглашения

обмен доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации;

обмен осуществляется в пределах лимита до 10?000 на одного человека;

обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Напомним

Как сообщалось, ранее Нацбанк Украины договорился об обмене наличной гривны на местную валюту с центральными банками Швеции.

С 1 июня беженцы из Украины смогут обменивать гривны на евро в местных бельгийских банковских учреждениях.

Как писал «Минфин», с 24 мая украинцы смогут обменивать в банках Германии гривны на евро .