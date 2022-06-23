Украинцы смогут обменивать гривну еще в одной стране

С 27 июня украинцы, выехавшие из-за войны в Швейцарию, смогут обменять наличную гривну на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Украинцы смогут обменивать гривну еще в одной стране
Фото: biz.censor.net

Сегодня подписано соглашение между Национальным банком Украины и Национальным банком Швейцарии.

Условия соглашения

  • обмен доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации;

  • обмен осуществляется в пределах лимита до 10?000 на одного человека;

  • обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Напомним

Как сообщалось, ранее Нацбанк Украины договорился об обмене наличной гривны на местную валюту с центральными банками Швеции.

С 1 июня беженцы из Украины смогут обменивать гривны на евро в местных бельгийских банковских учреждениях.

Как писал «Минфин», с 24 мая украинцы смогут обменивать в банках Германии гривны на евро .





Интересные новости
Ставки по депозитам в Украине начали повышатьСтавки по депозитам в Украине начали повышать
Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"Стало відомо, де супермаркети знайшли запаси солі виробництва "Артемсіль"
Київ та ще п\'ять міст залишилися без постачальників газу, жителів переводять до постачальника "останньої надії": як зміниться цінаКиїв та ще п\'ять міст залишилися без постачальників газу, жителів переводять до постачальника "останньої надії": як зміниться ціна
Нафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненнямНафтогаз зробив попередження: чому платіжки на травень прийдуть із запізненням
Проблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоекПроблемы с импортным алкоголем: роSSийские рестораны переходят на коктейли из настоек
Блок рекламы


Похожие новости
«єРобота»: украинцы смогут получить до 250 000 грн на открытие бизнеса«єРобота»: украинцы смогут получить до 250 000 грн на открытие бизнеса
Ускоренный выход Freedom Holding Corp из РФ: покупателя компаний объявят в течение одной-двух недельУскоренный выход Freedom Holding Corp из РФ: покупателя компаний объявят в течение одной-двух недель
Украинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всегоУкраинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всего
В Нидерландах начали обменивать гривну на евроВ Нидерландах начали обменивать гривну на евро
Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты (фото)Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты (фото)
Курс доллара вскоре уйдет вверх: НБУ намерен отпустить гривнуКурс доллара вскоре уйдет вверх: НБУ намерен отпустить гривну
Вакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностьюВакансии для украинцев: в Польше открыли тысячи рабочих мест для украинцев с одной специальностью
Украинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне домаУкраинцы в мае значительно увеличили расходы на обустройство жилья и питание вне дома
Украинцы могут обменивать наличную гривну на евро в ШвецииУкраинцы могут обменивать наличную гривну на евро в Швеции
На оккупированных территориях юга украинцы не воспринимают рубли как валюту, захватчики вынуждены пользоваться гривнамиНа оккупированных территориях юга украинцы не воспринимают рубли как валюту, захватчики вынуждены пользоваться гривнами
Последние новости
Подгружаем последние новости