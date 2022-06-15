Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты (фото)

Министерство цифровой трансформации и Укрпочта объявили результаты голосования за эскиз к марке «Добрый вечер, мы из Украины!» — эскизом к марке станет трактор, тянущий танк. Об этом сообщают пресс-службы Минцифры и Укрпочты.

Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты (фото)
Фото: kino24.online

Что выбрали украинцы

Этот вариант избрали 41,2% участников опроса. За неделю к опросу приобщилось более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч — в «Дие».

На втором месте Путин, которого останавливает ВСУ — 18,6%. Третье место у воина из KALUSH — 14,8%.

Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13 и 12,5%.

«Русский военный корабль, иди нах#й»

Ранее «Минфин» писал, что Укрпочта еще 1 марта объявила национальный отбор иллюстраций на тему «Русский военный корабль, иди нах#й». Победителя выбирали путем открытого голосования.

Победила работа украинского художника Boris Groh, за которую проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов. Марка была выпущена в продажу 12 апреля, и уже через несколько дней в магазины Укрпочты выстроились очереди из желающих ее приобрести.





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