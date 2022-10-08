Соціальне житло: хто його може отримати і на яких умовах (ФОТО)

В Україні почали давати громадянам соціальне житло. Заселення мешканців у такі квартири стартувало в Сумській області. А днями соціальне житло отримали 19 сімей на Київщині - у Борисполі. Такі квартири даються сім'ям не у власність, а в тимчасове користування. При цьому орендна плата за таке житло відсутня.

Про те, хто отримав ключі від соціального житла розповідає Соцпортал.

За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, державою вже викуплено перші 60 квартир для соціально вразливих верств населення: багатодітних сімей із числа ВПО та сімей, які втратили своє житло через війну.

Перші 12 таких квартир були заселені у вересні на Сумщині. А згодом, вже у жовтні, соціальне житло отримали ще 19 сімей на Київщині, у Борисполі.

В квартирах, які дають таким категоріям громадян, не лише повністю зроблений ремонт та є всі комунальні вигоди, але й вони мають необхідний набір меблів, побутової техніки, а також посуду і постільної білизни. Причому, побутову техніку, посуд і білизну закуплено за гроші товариства Червоного Хреста України.

Соціальне житло не надається мешканцям у власність

При забезпеченні соціальним житлом є кілька важливих моментів, про які слід знати:

Таке житло не надається у власніть і назовсім, а лише в тимчасове користування.

Мешканці, які вселяються у такі квартири, укладають договір оренди житла на термін до одного року. Але згодом є змога продовжити цей строк і надовше.

Орендна плата за таке житло практично відсутня. Держава бере за нього символічну суму – 1 гривню на рік.

Водночас мешканці мають самі сплачувати за комунальні послуги, а також платити податок на нерухоме майно і витрати на страхові внески за житло.

Нагадаємо, у Києві впали ціни на житло. Зокрема, невелике однокімнатне помешкання можна придбати навіть за 20 тисяч гривень