Соціальне житло: хто його може отримати і на яких умовах (ФОТО)

В Україні почали давати громадянам соціальне житло. Заселення мешканців у такі квартири стартувало в Сумській області. А днями соціальне житло отримали 19 сімей на Київщині - у Борисполі. Такі квартири даються сім'ям не у власність, а в тимчасове користування. При цьому орендна плата за таке житло відсутня.

Українцям роздають соціальне житло: хто може отримати і на яких умовах (ФОТО)

Про те, хто отримав ключі від соціального житла розповідає Соцпортал.

За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, державою вже викуплено перші 60 квартир для соціально вразливих верств населення: багатодітних сімей із числа ВПО та сімей, які втратили своє житло через війну.

Українцям роздають соціальне житло: хто може отримати і на яких умовах (ФОТО)

Перші 12 таких квартир були заселені у вересні на Сумщині. А згодом, вже у жовтні, соціальне житло отримали ще 19 сімей на Київщині, у Борисполі.

В квартирах, які дають таким категоріям громадян, не лише повністю зроблений ремонт та є всі комунальні вигоди, але й вони мають необхідний набір меблів, побутової техніки, а також посуду і постільної білизни. Причому, побутову техніку, посуд і білизну закуплено за гроші товариства Червоного Хреста України.

Українцям роздають соціальне житло: хто може отримати і на яких умовах (ФОТО)

Соціальне житло не надається мешканцям у власність

При забезпеченні соціальним житлом є кілька важливих моментів, про які слід знати:

Українцям роздають соціальне житло: хто може отримати і на яких умовах (ФОТО)

  • Таке житло не надається у власніть і назовсім, а лише в тимчасове користування.
  • Мешканці, які вселяються у такі квартири, укладають договір оренди житла на термін до одного року. Але згодом є змога продовжити цей строк і надовше.
  • Орендна плата за таке житло практично відсутня. Держава бере за нього символічну суму – 1 гривню на рік.
  • Водночас мешканці мають самі сплачувати за комунальні послуги, а також платити податок на нерухоме майно і витрати на страхові внески за житло.
Українцям роздають соціальне житло: хто може отримати і на яких умовах (ФОТО)

Нагадаємо, у Києві впали ціни на житло. Зокрема, невелике однокімнатне помешкання можна придбати навіть за 20 тисяч гривень


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Молдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюсиМолдова красиво переграє Газпром з поставками газу: Україна також отримає свої плюси
ПриватБанк подвоїв комісію за перекази між карткамиПриватБанк подвоїв комісію за перекази між картками
Ціна на гречку знизиться двократноЦіна на гречку знизиться двократно
Євросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрдЄвросоюз та Україна підписали меморандум щодо макрофінансової допомоги у €5 млрд
МВФ виділив Україні $1,3 млрдМВФ виділив Україні $1,3 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні через нерентабельність вирішили не сіяти два види злакових: що може зникнути в магазинахВ Україні через нерентабельність вирішили не сіяти два види злакових: що може зникнути в магазинах
До Європи може прийти газ з Алжиру замість російськогоДо Європи може прийти газ з Алжиру замість російського
Оренда кімнат у Німеччині: на скільки подорожчало житлоОренда кімнат у Німеччині: на скільки подорожчало житло
Нова пошта встановила в жовтні 30-відсоткові знижки за доставку посилок: як отриматиНова пошта встановила в жовтні 30-відсоткові знижки за доставку посилок: як отримати
Доступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всімДоступна іпотека на вигідних умовах дістанеться не всім
Уряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявкуУряд почав тестувати програму доступного житлового кредитування: хто може подати заявку
Ціни на житло у Києві: за скільки продають однокімнатну квартируЦіни на житло у Києві: за скільки продають однокімнатну квартиру
В Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містахВ Україні вдвічі подешевшало вторинне житло: за скільки можна купити квартиру у великих містах
Українці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дроваУкраїнці у деяких областях зможуть безкоштовно одержати дрова
Мінімальні пенсії для деяких українців стали вищими за 7 тисяч гривеньМінімальні пенсії для деяких українців стали вищими за 7 тисяч гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости