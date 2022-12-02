Нацбанк ввів у обіг три пам'ятні монети (фото)

Національний банк ввів у обіг набір із трьох пам'ятних монет «Державні символи України» — «Наш герб», «Наш прапор», «Наш гімн». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Що відомо про монети

Зазначається, що кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена ??з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.

«В обіг запроваджено набір із трьох пам'ятних монет „державні символи України“. Він присвячений головним атрибутам держави, символам України — державному Гербу України, Державному прапору України та Державному Гімну України», — йдеться у повідомленні.

Монета «Наш гімн»

Монета «Наш стяг»

Монета «Наш герб»

Тираж набору в сувенірній упаковці — до 100 000 штук (у тому числі 35 000 штук — у 2022 році).