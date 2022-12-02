Новостей.COM ⇒
2022-12-02
Нацбанк ввів у обіг три пам'ятні монети (фото)
Національний банк ввів у обіг набір із трьох пам'ятних монет «Державні символи України» — «Наш герб», «Наш прапор», «Наш гімн». Про це
Фото: bank.gov.ua
Що відомо про монети
Зазначається, що кожна пам'ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена ??з нейзильберу та прикрашена кольоровим друком.
«В обіг запроваджено набір із трьох пам'ятних монет „державні символи України“. Він присвячений головним атрибутам держави, символам України — державному Гербу України, Державному прапору України та Державному Гімну України», — йдеться у повідомленні.
Монета «Наш гімн»
Монета «Наш стяг»
Монета «Наш герб»
Тираж набору в сувенірній упаковці — до 100 000 штук (у тому числі 35 000 штук — у 2022 році).